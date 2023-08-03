На улице Краснова в Пензе появился новый арт-объект

03.08.2023 | 11:21

Вместо серой железобетонной стены, самого массового забора в СССР, - волшебство. Золотая рыбка, 33 богатыря с Дядькой Черномором и оптимист Вовка из тридевятого царства теперь украшают участок забора вокруг станции очистных сооружений водопровода «Подгорная» и радуют глаз прохожих.

Рисунок площадью 30 квадратных метров выполнили студенты Пензенского художественного училища. Вместо подписи - логотип «РКС-Пенза». Поверхность и идея ее преображения принадлежат именно ресурсоснабжающей компании. Проект по креативному благоустройству своих объектов организация начала около года назад. Это уже третье по счету граффити, и все сюжеты объединяет вода.

«Мы продолжаем наше творческое сотрудничество с Пензенским художественным училищем имени Савицкого, начатое год назад. Первым рисунком, кстати, стал Первопоселенец, который вышел с привычного постамента к Суре. Работа располагается по соседству с новыми рисунками. В этот раз мы решили изобразить сюжеты из всеми любимых советских мультфильмов», - сообщил специалист по связям с общественностью «РКС-Пенза» Алексей Сазонов.

Местным жителям творческий эксперимент понравился, как и пациентам и посетителям клинической больницы № 5, напротив приемного отделения которой разместился арт-объект.

«Над изображением мы работали неделю. Было непривычно рисовать под прицелом взглядов, но на самом деле всем очень нравится, все очень радуются, особенно пациенты больницы. Говорят, что приятно не просто на серые стены смотреть, а на такие красочные рисунки», - рассказали студенты художественного училища.

Как замечают в Горводоканале, цель у проекта одна - сделать улицы Пензы и сам взгляд горожан на жизнь чуть ярче и оптимистичнее. И доказать, что жилищно-коммунальное хозяйство не синоним серости.