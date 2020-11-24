Сообщить в прокуратуру о нарушении трудовых прав можно анонимно

24.11.2020 | 09:53

Во вторник, 24 ноября, в прокуратуре Пензенской области начала действовать горячая линия по вопросам исполнения законодательства об оплате труда и занятости населения.

Пожаловаться на нарушение трудовых прав, серую зарплату, отказ в оформлении договоров, а также на несоблюдение требований безопасности и гигиены можно по телефону 8(8412)32-90-54 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

Звонки принимает прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Елена Викторовна Мягкова. Оставить сообщение можно даже на условиях анонимности.

Горячая линия будет работать до 30 декабря, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.