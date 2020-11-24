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Общество

Сообщить в прокуратуру о нарушении трудовых прав можно анонимно

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Во вторник, 24 ноября, в прокуратуре Пензенской области начала действовать горячая линия по вопросам исполнения законодательства об оплате труда и занятости населения.

Пожаловаться на нарушение трудовых прав, серую зарплату, отказ в оформлении договоров, а также на несоблюдение требований безопасности и гигиены можно по телефону 8(8412)32-90-54 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

Звонки принимает прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Елена Викторовна Мягкова. Оставить сообщение можно даже на условиях анонимности.

Горячая линия будет работать до 30 декабря, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Только время потратите зря.

Гость||

Бла-бла. Переписывался с Белинской и областной прокуратурой с июля. Бесконечные пересылки и отписки. Никакой реальной защиты от этого фейка нет.

Гость||

Гость писал(a):

Только время потратите зря.
И деньги.

Гость||

Гость писал(a):

Переписывался с Белинской и областной прокуратурой с июля
Оставь надежду, всяк сюда входящий.

Имя: Гость
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