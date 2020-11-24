Сетевое издание|18+|Вторник|24 ноя 2020|10:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы выразили мнение о качестве дорог в областном центре

Печать

Пензенцы оценили состояние дорог областного центра на 3,27 балла из 5. Исследование мнения россиян о качестве дорожного покрытия в родных городах провел сервис SuperJob. Итоги разместил портал lenta.ru в понедельник, 23 ноября.

В опросе участвовали жители 37 городов РФ с населением, превышающим 500 тыс. человек.

По мнению респондентов, самые плохие дороги в Новосибирске, Рязани и Иркутске, а самые лучшие - в Тюмени.

Пенза оказалась на средних позициях, среди городов, получивших более 3 баллов. Вместе со столицей Сурского края удовлетворительную оценку автомобилистов получило асфальтовое покрытие в Набережных Челнах (3,65), Воронеже (3,45), Краснодаре (3,35), Санкт-Петербурге (3,33), Кемерове (3,32) и Новокузнецке (3,36).

17 ноября в мэрии Пензы подвели итоги реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году в областном центре отремонтировали 61 улицу общей протяженностью более 59 км и площадью 732 530 кв. м. Стоимость работ составила 913 тыс. 691 руб.

В следующем году планируют заменить покрытие на 75 объектах, в основном в частном секторе. Как сообщили в пресс-службе администрации, перечень дорог составлялся с учетом обращений горожан.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2020 году в областном центре отремонтировали 61 улицу общей протяженностью более 59 км и площадью 732 530 кв. м. Стоимость работ составила 913 тыс. 691 руб.
по 1.2 рубля за 1 кв. м ? Вы что там курите?

Гость||

надолго ли......

Гость||

Вам бы считать научиться правильно а потом комментарии писать.Наверное прокурили все уроки математики в школе.

Гость||

Гость писал(a):

по 1.2 рубля за 1 кв. м ? Вы что там курите?
Дааааааа.С математикой напряженно

Гость||

А сказали сколько коммунальщики в этом году своим рытьем испоганили дорог?Леонова,Циолковская,Тухачевского,Красная,Куйбышева,Чкалова ,Окружная ,Проспект Победы в нескольких местах,Суворова и т.д. ,где вместо нормальной подушки из гранитного щебня теперь иссинское известковое говно ,а вместо двухслойного асфальта по БКД ,теперь однослойный раскатанный ручными .... виброкатками. Мало того что ресурсники дерут с нас три шкуры,так они нам ещёи дороги портят!

Гость||

Гость писал(a):

Вам бы считать научиться правильно а потом комментарии писать.Наверное прокурили все уроки математики в школе.
Вам бы тоже не мешало вспомнить математику! 913 691/ 732 530 = 1.2 ? не?

Гость||

Гость писал(a):

Дааааааа.С математикой напряженно
у вас видимо вообще туго

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте