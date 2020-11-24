Пензенцы выразили мнение о качестве дорог в областном центре

24.11.2020 | 09:59

Пензенцы оценили состояние дорог областного центра на 3,27 балла из 5. Исследование мнения россиян о качестве дорожного покрытия в родных городах провел сервис SuperJob. Итоги разместил портал lenta.ru в понедельник, 23 ноября.

В опросе участвовали жители 37 городов РФ с населением, превышающим 500 тыс. человек.

По мнению респондентов, самые плохие дороги в Новосибирске, Рязани и Иркутске, а самые лучшие - в Тюмени.

Пенза оказалась на средних позициях, среди городов, получивших более 3 баллов. Вместе со столицей Сурского края удовлетворительную оценку автомобилистов получило асфальтовое покрытие в Набережных Челнах (3,65), Воронеже (3,45), Краснодаре (3,35), Санкт-Петербурге (3,33), Кемерове (3,32) и Новокузнецке (3,36).

17 ноября в мэрии Пензы подвели итоги реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году в областном центре отремонтировали 61 улицу общей протяженностью более 59 км и площадью 732 530 кв. м. Стоимость работ составила 913 тыс. 691 руб.

В следующем году планируют заменить покрытие на 75 объектах, в основном в частном секторе. Как сообщили в пресс-службе администрации, перечень дорог составлялся с учетом обращений горожан.