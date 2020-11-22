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Общество

Число случаев коронавируса в области приблизилось к 19 000

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В Пензенской области за сутки выявили 161 случай коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число заразившихся в регионе достигло 18 912.

За минувшую неделю, с 15 по 21 ноября, в области выявили 1 149 случаев COVID-19. За этот период выписали 1 527 пациентов. 8 человек скончались.

За предыдущую неделю, с 7 по 14 ноября, поставили 1 336 диагнозов «коронавирусная инфекция». 1 382 человека выздоровели, 18 стали жертвой вируса.

Режим повышенной готовности в области продлен до 26 ноября включительно. Лица старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, должны оставаться на самоизоляции. Кроме того, в общественных местах жители региона обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ура!!!Идёт на спад.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

выявили 161 случай коронавирусной инфекции
а это масочники или безмасочники?

Гость||

Саратов рекорды бьёт - каждый день, но по несколько человек прибавляет. По стране рост. И только в деревне Гадюкино...

Гость||

Какой спад? Люди по несколько дней врача дождаться не могут, тесты не делают, вынуждены заниматься самолечением. И учитывая то, что многие болеют в лёгкой форме, может даже лучше не обращаться к врачу, а самостоятельно полечиться дома, отсидеться несколько дней. А попадешь под наблюдение врача - так нужно будет тесты несколько раз делать с промежутками неделю как минимум, а тесты как известно дают точный результат только процентах в 30 случаев. Может человек и не болел коронавирусом, но получает положительный результат - и хочешь не хочешь, отсиди минимум 2 недели на больничном, что при "серых" зарплатах для многих - непозволительная роскошь.

Гость||

Спрятаться от вируса не получится а переболеть придется а там кому как повезет.

Гость||

Вот и нашу семью коснулась эта беда, страшно... Когда же власти начнут действовать а не трепать языками

Гость||

ВАКЦИНУ ПРИВЕЗЛИ?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
выявили 161 случай коронавирусной инфекции
а это масочники или безмасочники?
Были бы безмасочники, был бы 1161 случай в день.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
выявили 161 случай коронавирусной инфекции
а это масочники или безмасочники?
Масочники.

Гость||

Режим повышенной готовности - для спецслужб, а не для граждан! Лица старше 65 лет никому ничего не должны. Дискриминация по возрасту незаконна!!! Ни в одном федеральном законе нет понятий №самоизоляция" и "масочный режим"!

Гость||

Гость писал(a):

Режим повышенной готовности - для спецслужб, а не для граждан! Лица старше 65 лет никому ничего не должны. Дискриминация по возрасту незаконна!!! Ни в одном федеральном законе нет понятий №самоизоляция" и "масочный режим"!
Уже есть. Госдума приняла закон.

Гость||

Почему не пишут сколько в настоящее время болеет, а пишут общее количество выявленных случаев с начала года?

Если подходить к освещению новостей со спекуляцией цифрами,то можно написать, например, что численность заразившихся гриппом составила 5 миллиардов от Рождества Христова

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Режим повышенной готовности - для спецслужб, а не для граждан! Лица старше 65 лет никому ничего не должны. Дискриминация по возрасту незаконна!!! Ни в одном федеральном законе нет понятий №самоизоляция" и "масочный режим"!
Уже есть. Госдума приняла закон.
Фантазёр, мы тебя называем!

Гость||

Столярова Елена Алексеевна

Дата и место рождения : 13.2.1955 г., пос. Токмовского спиртзавода Ковылкинского района, Република Мордовия

- Уполномоченный по правам ребёнка в Пензенской области

Гость||

Вирус не опасен для подавляющего большинства, некоторые умирают. К сожалению, естественный отбор никуда не делся. Но число умирающих незначительно, смертность мизерная

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12
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Имя: Гость
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