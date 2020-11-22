Число случаев коронавируса в области приблизилось к 19 000

22.11.2020 | 10:34

В Пензенской области за сутки выявили 161 случай коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число заразившихся в регионе достигло 18 912.

За минувшую неделю, с 15 по 21 ноября, в области выявили 1 149 случаев COVID-19. За этот период выписали 1 527 пациентов. 8 человек скончались.

За предыдущую неделю, с 7 по 14 ноября, поставили 1 336 диагнозов «коронавирусная инфекция». 1 382 человека выздоровели, 18 стали жертвой вируса.

Режим повышенной готовности в области продлен до 26 ноября включительно. Лица старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, должны оставаться на самоизоляции. Кроме того, в общественных местах жители региона обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.