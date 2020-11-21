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Общество

Пензенцы могут узнать о тестах на COVID-19 по телефону горячей линии

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В субботу, 21 ноября, начала действовать всероссийская горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты проконсультируют граждан по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию, сроков исполнения и выдачи результатов.

«Тематическое консультирование граждан будет проводиться по телефонам: 8 (800) 707-64-22, (8412) 66-09-48 (с понедельника по четверг - с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45, перерыв - с 12:00 до 12:45)», - уточнили в пресс-службе управления.

По состоянию на 21 ноября в Пензенской области зарегистрирован 18 751 случай заболевания COVID-19. За все время выздоровели 14 737 пациентов, скончались 223.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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