В Заречном из-за пандемии вырос уровень безработицы

20.11.2020 | 09:27

В Заречном из-за эпидемии коронавирусной инфекции увеличилось количество нетрудоустроенных горожан. В ноябре уровень безработицы составил 4,62%.

По словам специалистов, сейчас ситуация стабилизируется. Центр занятости предлагает лишившимся заработка зареченцам пройти профессиональную переподготовку, кроме того, предприятия и организации города восстанавливают ранее сокращенные рабочие места.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на руководителя ЦЗН Людмилу Костромину, повышение уровня безработицы произошло в середине весны. Если в конце марта на учете в учреждении находилось 399 человек, то в конце апреля их число выросло до 753.

«Больше других, по мнению специалистов, пострадали сотрудники салонов красоты, фитнес-центров и продавцы непродовольственных магазинов. Они чаще всего не трудоустроены официально, а значит, и уровень ответственности работодателей невысокий», - отмечает портал.

Всего за 10 месяцев 2020 года в центр занятости за помощью в поиске вакансий обратились 2 497 человек.