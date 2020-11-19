Пензенцам предложили поддержать банк «Кузнецкий» в голосовании

19.11.2020 | 13:03

Банк «Кузнецкий» принимает участие в голосовании за получение одной из самых значимых наград финансового сектора России - Национальной банковской премии 2020.

Голосование открыто на сайте nbp-golos.ru. Пензенцы могут поддержать банк «Кузнецкий», который представляет Пензенскую область в следующих номинациях: «Лучший банк моего города», «Банк, который ценит своих сотрудников» и «Банк, который рекомендуют друзьям».

Чтобы отдать свой голос, нужно перейти по ссылке на сайт премии, ввести соответствующий номер банка в номинациях. Обязательно указать свой e-mail и подтвердить голосование по ссылке, которая придет на электронную почту. Только в этом случае голос будет учтен.

В 2019 году банк «Кузнецкий» занял второе место в Национальной банковской премии в номинации «Лучший банк моего города», для победы организации не хватило нескольких десятков голосов.

В ходе голосования банк проводит специальную акцию в социальной сети Instagram. Участники могут получить карту привилегий с бесплатным обслуживанием на год.

Более подробную информацию предоставят в любом офисе банка «Кузнецкий», на сайте или по телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.