Сетевое издание|18+|Четверг|19 ноя 2020|14:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцам предложили поддержать банк «Кузнецкий» в голосовании

Печать

Банк «Кузнецкий» принимает участие в голосовании за получение одной из самых значимых наград финансового сектора России - Национальной банковской премии 2020.

Голосование открыто на сайте nbp-golos.ru. Пензенцы могут поддержать банк «Кузнецкий», который представляет Пензенскую область в следующих номинациях: «Лучший банк моего города», «Банк, который ценит своих сотрудников» и «Банк, который рекомендуют друзьям».

Чтобы отдать свой голос, нужно перейти по ссылке на сайт премии, ввести соответствующий номер банка в номинациях. Обязательно указать свой e-mail и подтвердить голосование по ссылке, которая придет на электронную почту. Только в этом случае голос будет учтен.

В 2019 году банк «Кузнецкий» занял второе место в Национальной банковской премии в номинации «Лучший банк моего города», для победы организации не хватило нескольких десятков голосов.

В ходе голосования банк проводит специальную акцию в социальной сети Instagram. Участники могут получить карту привилегий с бесплатным обслуживанием на год.

Более подробную информацию предоставят в любом офисе банка «Кузнецкий», на сайте или по телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте