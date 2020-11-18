«Созвездие» - место, где сбываются мечты

18.11.2020 | 16:48

«Созвездие» - это топовый жилой комплекс региона, в котором можно будет почувствовать новый вкус жизни.

При выборе жилья приходится держать в голове огромное количество критериев и пожеланий. «Созвездие» - это стопроцентное попадание при выборе лучшего места для жизни.

Это жилой комплекс комфорткласса, с домами от 17 до 30 этажей, функциональным двором, единой входной группой, вместительным подземным паркингом, системой «Умный дом», свободными планировками квартир, панорамными окнами в пол с чудесными видами на окрестности одного из самых живописных микрорайонов Пензенской области - Города Спутника.

Все, о чем мечтает новосел, можно найти в «Созвездии».

Больше информации можно получить по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный), а также на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщик ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) - ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на наш.дом.рф.