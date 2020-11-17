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Общество

В 2021 году в Заречном преобразятся три двора

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В Заречном три двора вошли в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год. Два из них расположены на улице Ленина (это дома № 5 и 35), третий - на Мира, 66. Сметы на работы уже составлены.

Во всех дворах бесплатно заменят освещение, положат новый асфальт, разместят лавочки и урны. А на Ленина, 35, помимо этого установят детскую игровую площадку на условиях софинансирования с жильцами.

Всего на участие в программе подали заявки жильцы 20 домов, желающих обустроить свои дворы. Однако денег на всех не хватит. Остальные 17 будут иметь приоритет при финансировании на 2022 год.

«В этом году в Заречном по программе «Формирование комфортной городской среды» стали более уютными и современными семь дворов», - сообщает портал «Заречье сегодня».

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Источник — фото zarpressa.ru
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