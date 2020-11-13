В Пензе готовятся к установке елки на площади Ленина и горок

13.11.2020 | 09:31

В Пензе началась активная подготовка к празднованию Нового года. 11 ноября на портале госзакупок было размещено несколько лотов по оформлению города.

Так, был начат поиск подрядчика, который установит на площади Ленина каркасную уральскую сосну высотой 25 м и украсит ее. Стартовая (максимальная) центра контракта - 528 тыс. 300 рублей 24 копейки. На следующий день после публикации закупку отменили.

В мэрии пояснили, что лот будет разделен на два: по установке и по оформлению.

К Новому году в Пензе также планируют смонтировать зимние горки «Эверест», «Зима 1» и «Зима 2» и всесезонную детскую площадку «Мельница М3». Работы обойдутся в 237 тыс. 508 рублей. Их выполнит МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

Еще 334 тыс. 830 рублей потратят на покупку 433 елочных игрушек. Будут приобретены шары золотого цвета диаметром от 8 до 25 см, 12-метровые светодиодные гирлянды и снежинки размером 45 на 38 см.