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Общество

В Пензе готовятся к установке елки на площади Ленина и горок

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В Пензе началась активная подготовка к празднованию Нового года. 11 ноября на портале госзакупок было размещено несколько лотов по оформлению города.

Так, был начат поиск подрядчика, который установит на площади Ленина каркасную уральскую сосну высотой 25 м и украсит ее. Стартовая (максимальная) центра контракта - 528 тыс. 300 рублей 24 копейки. На следующий день после публикации закупку отменили.

В мэрии пояснили, что лот будет разделен на два: по установке и по оформлению.

К Новому году в Пензе также планируют смонтировать зимние горки «Эверест», «Зима 1» и «Зима 2» и всесезонную детскую площадку «Мельница М3». Работы обойдутся в 237 тыс. 508 рублей. Их выполнит МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

Еще 334 тыс. 830 рублей потратят на покупку 433 елочных игрушек. Будут приобретены шары золотого цвета диаметром от 8 до 25 см, 12-метровые светодиодные гирлянды и снежинки размером 45 на 38 см.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Площадь Ленина и горок. Что за площадь такая?

Гость||

вот где будет поле непаханное для штрафов

Гость||

А мы тут последний хрен без соли доедаем. А ёлочка хорошая, нам нравится.

Гость||

Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит!

Гость||

А ПРИВЕЗТИ ИЗ ЛЕСА НАСТОЯЩУЮ ЕЛЬ НЕ ДЕШЕВЛЕ ИЛИ ЭТО НЕ ВЫГОДНО? ЧТО С НЕЁ ВЗЯТЬ?

Не радуют глаз извращённые железные монстры. Вы можете представить такое в столице нашей Родины?

Имя: Гость
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