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Общество

В детских садах области выросло число групп, закрытых на карантин

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По состоянию на пятницу, 13 ноября, в детских садах Пензенской области увеличилось количество групп, закрытых на двухнедельный карантин из-за инфекционных заболеваний.

По причине коронавируса в настоящее время не работает 21 группа, по причине ОРВИ - 5, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

10 ноября сообщалось, что в общей сложности из-за COVID-19 распущены по домам воспитанники 13 детских коллективов, из-за ОРВИ - 3.

В ноябре в Пензенской области коронавирус официально подтвердили у 223 несовершеннолетних, в том числе у 54 малышей в возрасте до 6 лет включительно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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