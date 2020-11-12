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Общество

В области за сутки вновь подтвердили свыше 160 случаев коронавируса

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В четверг, 12 ноября, в Пензенской области зарегистрировали 165 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 заразились 17 273 человека. С начала ноября суточный прирост пациентов превышает 162. Выздоровели и были выписаны из медучреждений 12 514 пензенцев, скончались 209 (93 мужчины и 116 женщин).

10 ноября в области ввели новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. Под запретом - массовые мероприятия, работа организаций общественного питания с 23:00 до 6:00, курение кальянов.

Беременным женщинам, людям с хроническими и онкологическими заболеваниями необходимо оставаться на самоизоляции, предприятиям и учреждениям усилить санитарную обработку в помещениях.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Стабилизец пришел.

Гость||

Да он никуда не уходил)))

Гость||

Фото зачёт. Дезинфекция улицы. Бюджет освоен.

Гость||

А почему тогда смертность растет?

Гость||

В Москве проводили исследование поверхностей на Кавид, и из 8,5тыс проб не было ни одной положительной.так что все эти обработки лишь пустая трата денег

Гость||

Из налоговой нет извещения, приходите мы вам распечатаем.Пенсионерам только и ходить.Бардак в этой службе, как и везде.

Гость||

пора проводить крестный ход!

Типа это Иегова помогает!

Гость||

Уже и не смешно, одни и те же цифры, как будто команду такую дали. Если бы это было так называемое платО, то как же регион оказался среди худших???

Гость||

Гость писал(a):

В Москве проводили исследование поверхностей на Кавид, и из 8,5тыс проб не было ни одной положительной.так что все эти обработки лишь пустая трата денег
Академик-вирусолог Зверев с весны твердит о том, что дезинфекция улиц абсолютно бессмысленное для борьбы с эпидемией занятие. И в результате еще и уличные микробы и бактерии получают иммунитет к дезсредствам.

Гость||

Тоолько федералы обратили внимание на Пензенскую область (в числе 5 субъектов), как БАЦ! У нас пошло снижение. Бросайте стройку цирка. Отдайте эти деньги правительству области. Пусть они ещё десяток смешных номеров подготовят. Посмеёмся все вместе.

Гость||

Гость писал(a):

Академик-вирусолог Зверев с весны твердит о том, что дезинфекция улиц абсолютно бессмысленное для борьбы с эпидемией занятие. И в результате еще и уличные микробы и бактерии получают иммунитет к дезсредствам.
в том то все и дело, что это бессмысленно. Люди же не облизывают лавки языком...очередное бредовое мероприятие

Гость||

Хоть лавки чистыми будут. И не факт, что их дезсредством поливают.

Гость||

Гость писал(a):

И не факт, что их дезсредством поливают.
Лично я, точно не дезсредством поливаю... Хотя... как посмотреть!

Гость||

Если с высоким содержанием этанола, то дезсредством

Гость||

Что-то федеральная статистика сильно от местной отличается. Оказывается у нас в регионе все плохо.

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Имя: Гость
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