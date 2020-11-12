В области за сутки вновь подтвердили свыше 160 случаев коронавируса

12.11.2020 | 10:42

В четверг, 12 ноября, в Пензенской области зарегистрировали 165 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 заразились 17 273 человека. С начала ноября суточный прирост пациентов превышает 162. Выздоровели и были выписаны из медучреждений 12 514 пензенцев, скончались 209 (93 мужчины и 116 женщин).

10 ноября в области ввели новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. Под запретом - массовые мероприятия, работа организаций общественного питания с 23:00 до 6:00, курение кальянов.

Беременным женщинам, людям с хроническими и онкологическими заболеваниями необходимо оставаться на самоизоляции, предприятиям и учреждениям усилить санитарную обработку в помещениях.