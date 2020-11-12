Новоселы в «Лугометрии» получат компенсацию платежей по ипотеке

12.11.2020 | 17:01

При покупке квартиры в ЖК «Лугометрия» действует акция «Платим ипотеку за вас», позволяющая получить ощутимую выгоду. При покупке квартиры клиенты имеют возможность получить 100%-ю компенсацию платежей по ипотеке.

Специалисты рассказали, на какую сумму компенсации может рассчитывать покупатель, как стать участником акции и почему покупать квартиру в ЖК «Лугометрия» следует именно сейчас.

Например, при покупке в ипотеку светлой двухкомнатной квартиры с современной классической планировкой стоимостью 2 млн 610 тыс. 882 рубля в 19-м строении, предположим, по ипотечной ставке 3,1% со сроком кредита 28 лет ежемесячный платеж составит 9 888 рублей. По условиям акции, с момента государственной регистрации права собственности до 30 ноября 2021 года ипотеку платит не покупатель, а группа компаний «Территория жизни». Общая сумма компенсации достигает 120 000 рублей, а это - реальная выгода!

На сегодняшний день в продаже находятся три дома: строения № 11, 12 и 19 - и двор «Алтей».

ЖК «Лугометрия» - это жилая природа, то есть авторский проект, разработанный ведущими архитектурными бюро, где каждый двор-сад имеет свою уникальную концепцию.

«Лугометрия» - это удобные современные классические планировки, вход в подъезды на уровне земли, колясочные в каждом доме, сухие просторные кладовки (25 000 рублей за квадратный метр), энергоэффективные окна класса А, дворы без машин с собственными парками, велосипедной дорожкой и бульваром через весь район и зоной отдыха с Wi-Fi, а также отличная транспортная развязка до центра и выезд на федеральную трассу М5. Дома в ЖК строятся из инновационных материалов произведенных на smart-заводе Betonium.

Будущие новоселы, купившие квартиру до 31 декабря 2020 года, становятся участниками акции и целый год могут не платить ипотеку.

Подробности акции можно узнать на сайте лугометрия.рф, по телефону 8 (8412) 28-28-07, а также в новом офисе продаж на ул. Ульяновской (напротив ТЦ «Мега»).