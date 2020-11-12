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Общество

Дороги Пензенской области готовят к зиме

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В Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области подвели итоги содержания автодорог регионального и межмуниципального значения за 10 месяцев и обсудили готовность их к зиме.

Семинар прошел в Башмаковском и Шемышейском районе 10 и 11 ноября. На него пригласили руководителей подрядных организаций Земетчинского, Пачелмского, Вадинского, Спасского, Нижнеломовского, Белинского, Бековского, Тамалинского, Наровчатского и Каменского районов.

Врио министра Александр Гришаев раскритиковал работу некоторых подрядчиков, ответственных за содержание автотрасс.

«Проезжаешь по дороге - кругом мусор, сухостой. Местами встречаются ржавые, кривые таблички. Неужели вам самим не стыдно!» - возмутился он. В качестве положительного примера Гришаев назвал подрядчиков в Малой Сердобе и порекомендовал перенять их опыт.

Особое внимание на семинаре уделялось обеспечению безопасности. На дорогах области в текущем году установили 106 предупреждений о местах концентрации ДТП, 95 знаков на желтой флуоресцентной подложке, 16 знаков «Ограничение максимальной скорости». На 7 опасных участках в Бессоновском, Пензенском, Лунинском и Городищенском районах нанесли шумовые полосы.

Кроме того, комплексно обустроен 21 пешеходный переход, построено 34,8 км линий искусственного освещения, установлено 6 566 погонных метров барьерного ограждения, смонтировано 30 камер фотовидеофиксации нарушений.

Самая частая причина ДТП - человеческий фактор: превышение скорости, выезд на встречную полосу, нетрезвая езда. Но и дорожные условия играют свою роль. Например, в Вадинском районе из-за плохой различимости горизонтальной разметки 27 марта перевернулся автомобиль, погиб человек.

«Вы все прекрасно знаете опасные участки на своих дорогах. Так установите на них баннеры, предупреждающие водителей об опасности. Если нужно, то поставьте знаки снижения скорости. Нанесите горизонтальную дорожную разметку», - поставил задачу Александр Гришаев.

«Руководители подрядных организаций заверили, что в кратчайшие сроки проведут работу по предупреждению ДТП», - сообщили в пресс-службе министерства.

Также на семинаре отмечалось, что техника и люди должны быть готовы к зимней непогоде круглосуточно, а запасы песко-соляной смеси - обеспечивать потребности дорожных служб.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

А что не пишите сколько там у вас единиц снегоуборочной техники недостырено?

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