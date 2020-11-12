«Дамате» продолжит участие в госпрограмме по строительству жилья

12.11.2020 | 13:10

Группа компаний «Дамате» приняла решение о продолжении участия в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», которая рассчитана на 5 лет.

Во второй год реализации госпрограммы будет построено три дополнительных многоквартирных дома для сотрудников компании. Более 150 работников уже подали заявки на участие. Строительство второй очереди домов планируется завершить в конце 2021 года.

На первом этапе реализации программы при содействии компании уже строится жилой комплекс из 37 новых домов в селе Кривошеевка Нижнеломовского района. Он рассчитан на проживание 563 человек. Комплекс расположен вблизи от основных площадок по производству и переработке крупнейшего производителя мяса индейки в России. Первые работы на объекте начались в июне 2020 года, а новоселы заедут в дом в начале 2021-го. 178 квартир из строящихся 191 предоставят работникам группы компаний «Дамате».

Согласно жилищной программе, после ввода в эксплуатацию жилое помещение сдается работнику в наем. По истечении 5 лет работы по трудовому договору и проживания в квартире работник вправе выкупить ее по цене не более 10% от расчетной стоимости, по истечении 10 лет - 1% от расчетной стоимости.

«Возможность приобретения собственного жилья на льготных условиях - это отличная возможность для наших работников. Мы видим высокий интерес к программе среди сотрудников, переехавших в регион на работу и желающих в нем остаться, молодых специалистов, а также семей с детьми, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Инвестиции в жилищную программу - это вклад в устойчивое развитие и благополучие наших сотрудников», - прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом Полина Коннова.

В программе могут принять участие работники предприятий группы компаний «Дамате», которые не имеют в собственности жилья в Нижнеломовском районе или нуждаются в улучшении жилищных условий. Программа также предусматривает ряд других условий участия.

Общая площадь жилого помещения рассчитывается на основании численности семьи и составляет 33 кв. метра на одного проживающего, 42 кв. метра - на семью из 2 человек, по 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Строительство жилья является частью жилищной программы «Дамате», которую компания реализует в числе приоритетных программ лояльности для сотрудников. На сегодняшний день жилищный фонд компании включает в себя собственный многоквартирный дом на 42 квартиры, 3 общежития вместимостью более 450 мест, а также более 100 арендуемых квартир.

В июне 2020 года группа компаний «Дамате» стала соинвестором государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области». Построен жилой комплекс из 37 новых домов. Все жилые дома возводились поэтапно, в соответствии с графиком строительных работ. Уже в августе приступили к монтажу кровли, а в октябре завершился очередной этап работ: внутренние отделочные и фасадные работы, остекление, монтаж инженерных коммуникаций.