Сетевое издание|18+|Четверг|12 ноя 2020|14:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Дамате» продолжит участие в госпрограмме по строительству жилья

Печать

Группа компаний «Дамате» приняла решение о продолжении участия в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», которая рассчитана на 5 лет.

Во второй год реализации госпрограммы будет построено три дополнительных многоквартирных дома для сотрудников компании. Более 150 работников уже подали заявки на участие. Строительство второй очереди домов планируется завершить в конце 2021 года.

На первом этапе реализации программы при содействии компании уже строится жилой комплекс из 37 новых домов в селе Кривошеевка Нижнеломовского района. Он рассчитан на проживание 563 человек. Комплекс расположен вблизи от основных площадок по производству и переработке крупнейшего производителя мяса индейки в России. Первые работы на объекте начались в июне 2020 года, а новоселы заедут в дом в начале 2021-го. 178 квартир из строящихся 191 предоставят работникам группы компаний «Дамате».

Согласно жилищной программе, после ввода в эксплуатацию жилое помещение сдается работнику в наем. По истечении 5 лет работы по трудовому договору и проживания в квартире работник вправе выкупить ее по цене не более 10% от расчетной стоимости, по истечении 10 лет - 1% от расчетной стоимости.

«Возможность приобретения собственного жилья на льготных условиях - это отличная возможность для наших работников. Мы видим высокий интерес к программе среди сотрудников, переехавших в регион на работу и желающих в нем остаться, молодых специалистов, а также семей с детьми, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Инвестиции в жилищную программу - это вклад в устойчивое развитие и благополучие наших сотрудников», - прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом Полина Коннова.

В программе могут принять участие работники предприятий группы компаний «Дамате», которые не имеют в собственности жилья в Нижнеломовском районе или нуждаются в улучшении жилищных условий. Программа также предусматривает ряд других условий участия.

Общая площадь жилого помещения рассчитывается на основании численности семьи и составляет 33 кв. метра на одного проживающего, 42 кв. метра - на семью из 2 человек, по 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Строительство жилья является частью жилищной программы «Дамате», которую компания реализует в числе приоритетных программ лояльности для сотрудников. На сегодняшний день жилищный фонд компании включает в себя собственный многоквартирный дом на 42 квартиры, 3 общежития вместимостью более 450 мест, а также более 100 арендуемых квартир.

В июне 2020 года группа компаний «Дамате» стала соинвестором государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области». Построен жилой комплекс из 37 новых домов. Все жилые дома возводились поэтапно, в соответствии с графиком строительных работ. Уже в августе приступили к монтажу кровли, а в октябре завершился очередной этап работ: внутренние отделочные и фасадные работы, остекление, монтаж инженерных коммуникаций.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте