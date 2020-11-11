В Пензенской области коронавирусом заразились более 17 000 человек

11.11.2020 | 11:01

В среду, 11 ноября, стало известно, что в Пензенской области COVID-19 заразились еще 163 человека. Такие данные разместил портал стопкоронавирус.рф. Общее количество инфицированных теперь составляет 17 108.

Днем ранее диагноз поставили 170 жителям региона, носителями оказались в том числе 11 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Большинство новых случаев зафиксировали, как обычно, в Пензе - 102. Также инфекцию выявили в Заречном и 18 районах области.

Кроме того, накануне оперштаб сообщил о смерти еще трех человек от коронавируса (женщин 1964 и 1937 года рождения и мужчины 1937-го) и о выздоровлении 176 пациентов.