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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились более 17 000 человек

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В среду, 11 ноября, стало известно, что в Пензенской области COVID-19 заразились еще 163 человека. Такие данные разместил портал стопкоронавирус.рф. Общее количество инфицированных теперь составляет 17 108.

Днем ранее диагноз поставили 170 жителям региона, носителями оказались в том числе 11 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Большинство новых случаев зафиксировали, как обычно, в Пензе - 102. Также инфекцию выявили в Заречном и 18 районах области.

Кроме того, накануне оперштаб сообщил о смерти еще трех человек от коронавируса (женщин 1964 и 1937 года рождения и мужчины 1937-го) и о выздоровлении 176 пациентов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Мор идет по миру. Спасайся кто может!

Гость||

плато

Гость||

Классно, поскорей надо всем переболеть! Чтобы жить нормально

Гость||

Теперь после того, как Попова отругала, стали рисовать ещё сильнее. На фоне соседей вы выглядите смешно.

Гость||

"поскорей надо всем переболеть"

Только чтобы эта болезнь не стала последней...

Гость||

Это как каменку весной отругали, у них после этого вообще заболеваний не было. Могут работать, когда отругают

Гость||

Поскорее переболеть? Иммунитет на 3-5 месяцев максимум А потом по новой. У меня есть знакомый, который по второму кругу уже пошел. И не надейтесь, еа коллективный иммунитет. Его не сущечюствует при короне

Гость||

Как на базаре разговоры,нужно требовать чтобы была дез.обработка в магазинах ,в общ.транспорте,подьездах ,лифтах,ограничить спорт мероприятия, вот буде профилактика а не кальянные ограничивать

Гость||

Гость писал(a):

Поскорее переболеть? Иммунитет на 3-5 месяцев максимум А потом по новой. У меня есть знакомый, который по второму кругу уже пошел. И не надейтесь, еа коллективный иммунитет. Его не сущечюствует при короне
поэтому все ограничительные меры, прививки и прочее бессмысленны, поскольку все будут болеть с периодичностью два раза в год, как ОРВИ.

Гость||

Не вводить ограничительные меры тоже нельзя. Тогда больницы не справятся и смертность будет огромная. Единственный выход - ждать вакцины. Но я не верю, что нормальная появится раньше 2-3 лет. Если вообще появится. Еще как вариант, вирус мутирует и ослабеет, будет не опаснее гриппа. Но на это тоже нужно время.

Гость||

Роспотреб с Поповой и ко вообще не анализирует причины заражений.

Распространяют насквозь лживую информацию, что 80% зараженных не носили маски. Понятно, что никаких тут ссылок на исследования и быть не может. Только на астрал фантазий этой Поповой. Даже уж масочникам на смех, постоянно тут скандирующим:

маска не спасает тебя от заражения, маска спасает от тебя!

Т.е., распространяют опасную для здоровья граждан информацию, что дает обывателю ложное чуство безопасности.

Роспотребнадзор умышленно умалчивает о крайней опасности заражения через маски и перчатки при неправильном их использовании. В каких-то коротеньких рекомендациях от силы что-то такое: закрывайте рот и нос, а то масочка всего-то лишь окажется бесполезной.

Соскочить со своей темы они уже не смогут, иначе это будет признанием преступного долбодятельства.

Маски сейчас один из основных источников распространения заразы.

Имя: Гость
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