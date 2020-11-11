На улице Мира пензенцам пришлось переходить дорогу без светофора

11.11.2020 | 19:12

Утром 11 ноября на улице Мира оказались обесточены несколько светофоров. Трехглазые регулировщики перестали выполнять свою функцию. Людям пришлось подстраиваться под сложившиеся обстоятельства. Получалось не у всех.

«Как перейти? Куда же мне теперь?» - озадачилась женщина.

И если водители могли разъехаться, не создав аварийную ситуацию, то пешеходам перейти дорогу было куда сложнее.

«Это ужасно! Не знаешь, куда идешь», - возмутилась горожанка.

Для многих отсутствие электроэнергии оказалось неприятным сюрпризом.

«Он утром работал, все нормально было», - рассказал прохожий.

«Дело в том, что там отключили электроэнергию в связи с проведением плановых ремонтных работ «Горэлектросети», - пояснил инженер МБУ «Центр организации движения г. Пензы» Игорь Дырдов.

Через несколько часов светофор снова заработал.