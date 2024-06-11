В Бессоновском районе водитель фургона насмерть сбил человека

11.06.2024 | 09:34

В ночь на вторник, 11 июня, в селе Кижеватово Бессоновского района случилось смертельное ДТП.

Кадры с места происшествия распространились в Сети. Очевидец запечатлел стоявший на трассе фургон, а также накрытое тело у обочины.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Пензенской области, авария произошла около 23:30 у дома № 77 на улице Большая Дорога. 42-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 39-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту произошедшего проводят проверку.

Похожее ДТП случилось в ночь на 3 июня в Нижнеломовском районе. 69-летний водитель фургона Fiat Ducato сбил 36-летнего мужчину.