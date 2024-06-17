Водителям предложили дать больше времени на обжалование штрафов

17.06.2024 | 14:02

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение времени, выделяемого водителям на обжалование штрафов.

Авторы инициативы предлагают давать на это 10 дней.

Сейчас на обжалование административных штрафов за нарушение правил дорожного движения дается 10 суток.

«Согласно КоАП РФ, срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении, исчисляемый сутками, истекает в течение 24 часов последних суток. Однако, если он исчисляется днями и окончание такого срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день», - уточнила «Парламентская газета».

Ранее правительство дало положительный отзыв на данный законопроект.