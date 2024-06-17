В Кузнецке рассказали, как местных школьников используют преступники

17.06.2024 | 16:21

Двое кузнецких подростков оказались вовлечены в мошеннические схемы. О них на совещании в понедельник, 17 июня, рассказал глава города Сергей Златогорский.

«Где-то там кто-то с Украины разводит очередную бабушку на деньги, а за деньгами едет наша молодежь. Пару таких гнедых полиция прихватила. Малолетки из неплохих, в общем-то, семей.

Очевидно, расчет был на то, что их к уголовной ответственности не привлекут, но на учет они встанут, и пятнышко в биографии на случай далеко идущих планов кем-то стать, наверное, сработает в негативную сторону», - констатировал чиновник.

Он отметил, что деньги, «которые через этих ребятишек ушли», в гражданском порядке будут истребованы пострадавшими с их родителей.

«Одним родителям светит где-то 900 000. Пусть готовят деньги. И суммы приличные. Понятно, что сейчас дети на каникулах, но основная масса сами по себе. Смотрите, чем заняты ваши дети, с кем они общаются и в какой блуд их вводят», - обратился Сергей Златогорский к родителям.