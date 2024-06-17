В Кузнецке многодетные просят о свободном доступе к аттракционам

17.06.2024 | 19:23

В Кузнецке многодетные семьи попросили сделать бесплатным посещение не только муниципальных, но и коммерческих аттракционов в городском парке. Инициатива была рассмотрена на планерке в местной администрации в понедельник, 17 июня.

«Частников сделать бесплатными я не могу. Мы сейчас планируем парк муниципальный начать делать, там, наверное, будет это все», - ответил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

По его словам, аттракционы - это «крайне дорогая история».

«Мы пока не столь богаты, чтобы обзаводиться большим количеством бесплатных аттракционов муниципального уровня», - отметил чиновник.

Сергей Златогорский подчеркнул, что сейчас в городском бюджете много других важных статей расходов и много проблем, требующих внепланового выделения средств из казны.

«Чтобы вода была - нужны деньги, мост сделать - это деньги, крышу во втором детсаду - это деньги, отопление в десятой школе - это деньги, в «Арене» чтобы компрессор заработал - это тоже деньги, которых как бы нет, но их надо находить. Поэтому пока не до аттракционов, честно хочу сказать», - заключил глава города.