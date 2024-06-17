В селе Неверкино оплатили новую дорогу без разметки

17.06.2024 | 20:32

Администрация Неверкинского сельсовета заключила контракт на капитальный ремонт и обустройство дороги на улице Кирова и приняла у подрядчика работу, хотя та не была выполнена до конца. Нарушение выявили сотрудники прокуратуры.

Контракт был подписан 21 августа 2023 года с ООО «Дорожник» (г. Кузнецк). 21 декабря состоялась приемка, 26-го - полная оплата работ.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что предусмотренная контрактом разметка, стоимость которой составляет почти 257 тыс. рублей, подрядчиком на момент завершения контракта выполнена не была. Ее нанесение на автодороге произведено лишь после начала прокурорской проверки 15 мая 2024 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Районный прокурор возбудил дело о правонарушении, глава администрации поселения оштрафован на 20 000 рублей.

Главе администрации Неверкинского сельсовета по результатам проверки внесено представление, оно находится на рассмотрении.