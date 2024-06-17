Сетевое издание|18+|Понедельник|17 июн 2024|22:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В селе Неверкино оплатили новую дорогу без разметки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Администрация Неверкинского сельсовета заключила контракт на капитальный ремонт и обустройство дороги на улице Кирова и приняла у подрядчика работу, хотя та не была выполнена до конца. Нарушение выявили сотрудники прокуратуры.

Контракт был подписан 21 августа 2023 года с ООО «Дорожник» (г. Кузнецк). 21 декабря состоялась приемка, 26-го - полная оплата работ.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что предусмотренная контрактом разметка, стоимость которой составляет почти 257 тыс. рублей, подрядчиком на момент завершения контракта выполнена не была. Ее нанесение на автодороге произведено лишь после начала прокурорской проверки 15 мая 2024 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Районный прокурор возбудил дело о правонарушении, глава администрации поселения оштрафован на 20 000 рублей.

Главе администрации Неверкинского сельсовета по результатам проверки внесено представление, оно находится на рассмотрении.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте