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Общество

Пензенская область окажется под влиянием северо-западного вихря

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Во вторник, 18 июня, в Пензенской области ожидается жаркая и дождливая погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +16...+21 градус, днем температура воздуха поднимется до +28...+33.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 13 метров в секунду. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза, возможен град.

«На текущей рабочей неделе Сурский край окажется под влиянием атмосферных фронтов северо-западного вихря. При этом температурный режим существенно не изменится», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

18 июня в народном календаре Дорофеев день. Согласно приметам, теплая и ясная погода предвещает хороший урожай, туман над водой - грибное лето.

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