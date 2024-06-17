Пензенская область окажется под влиянием северо-западного вихря

17.06.2024 | 21:00

Во вторник, 18 июня, в Пензенской области ожидается жаркая и дождливая погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +16...+21 градус, днем температура воздуха поднимется до +28...+33.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 13 метров в секунду. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза, возможен град.

«На текущей рабочей неделе Сурский край окажется под влиянием атмосферных фронтов северо-западного вихря. При этом температурный режим существенно не изменится», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

18 июня в народном календаре Дорофеев день. Согласно приметам, теплая и ясная погода предвещает хороший урожай, туман над водой - грибное лето.