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Общество

В Первомайском районе Пензы отключают горячую воду

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В Первомайском районе Пензы - массовое отключение горячего водоснабжения. Его причиной является плановый ремонт котельной «Южная».

Как уточнили в администрации Пензы, работы будут идти с 8:00 17 июня до 18:00 1 июля.

Ранее сообщалось об отключении горячей воды в Заводском районе. По плану ее должны вернуть 21 июня.

Из-за гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону без ГВС также остались десятки домов в Арбекове. Подачу ресурса в них возобновят не раньше 23 июня.

С 17 июня в Пензе обещали на две недели отключить горячую воду в районе ГПЗ. В качестве причины указывали плановый ремонт сетей.

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