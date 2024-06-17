Мост в Кузнецке: ресурсников раскритиковали за медлительность

17.06.2024 | 17:52

В понедельник, 17 июня, на планерке в администрации Кузнецка глава города Сергей Златогорский рассказал о ситуации с мостом в Западный микрорайон.

«По самой главной теме. Там возобновлена работа по демонтажу в рамках подготовки рабочей площадки. Пришлось укрепить стенки под опорой пешеходного моста, новое русло будет проходить очень близко, поэтому была угроза подмыва. На это ушло два дня - зашпунтили», - пояснил он.

Как отметил Златогорский, работы активизировались, но пока не решен вопрос с инженерными коммуникациями, что является сдерживающим фактором. Медлительность служб вызвала недовольство чиновника.

«Вообще-то объявлена чрезвычайная ситуация, которая предполагает действия в чрезвычайном порядке. Это касается и электриков, и газовиков. Мне вас уговаривать? Вы что сидите, ждете? Почему техника ездит как по минному полю, потому что там кабеля и трубы ваши? Вы что, не можете сделать работу свою, а потом выставить счета, и мы их оплатим?

У вас неделя срока, чтобы ни одной трубы газа, кабеля там не было. Чтобы там техника летала, ни на что не озираясь, и сносила все, что мешает стройке. Считайте это официальным поручением. Если вы его не выполните, я вас познакомлю с прокурором области», - обратился чиновник к руководству АО «Горэлектросеть» и АО «Кузнецкмежрайгаз».

В следующий понедельник Сергей Златогорский ждет доклада о том, что коммуникации больше не мешают технике работать.