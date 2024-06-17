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Общество

Развязка на ГПЗ: новые правила для пешеходов

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В Пензе подходит к концу строительство развязки на пересечении улиц Измайлова и Антонова: кольцо почти на 80% интегрировали в существующую дорожную сеть. Пришло время рассказать пешеходам, как они должны двигаться по перекрестку.

По данным на понедельник, 17 июня, готовы два тротуара, соединяющие Антонова и Измайлова в районе автозаправки и около стадиона «Восток».

Развязка на ГПЗ: новые правила для пешеходов

Однако ходить по дорожке на Измайлова со стороны Ново-Казанской в направлении Ахун пока нельзя: там до конца недели будут монтировать смотровые колодцы.

«Сейчас при выборе пути движения необходимо пользоваться ранее обустроенными пешеходными переходами, соблюдая правила дорожного движения», ­- пояснил начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Развязка на ГПЗ: новые правила для пешеходов

Он подчеркнул, что светофоров на развязке не будет, поэтому пересекать ее по диагонали нельзя, все переходы вынесены за пределы кольца.

«После нанесения дорожной разметки и установки знаков жителям дополнительно расскажем и объясним, как будет организована постоянная схема движения», - добавил Вадим Астафьев.

Что касается развязки в целом, то подрядчик уже сделал основание дороги, обустроил нижний слой дорожного покрытия, переложил инженерные коммуникации, сети связи, ливневую канализацию, перечислили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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