Развязка на ГПЗ: новые правила для пешеходов

17.06.2024 | 15:22

В Пензе подходит к концу строительство развязки на пересечении улиц Измайлова и Антонова: кольцо почти на 80% интегрировали в существующую дорожную сеть. Пришло время рассказать пешеходам, как они должны двигаться по перекрестку.

По данным на понедельник, 17 июня, готовы два тротуара, соединяющие Антонова и Измайлова в районе автозаправки и около стадиона «Восток».

Однако ходить по дорожке на Измайлова со стороны Ново-Казанской в направлении Ахун пока нельзя: там до конца недели будут монтировать смотровые колодцы.

«Сейчас при выборе пути движения необходимо пользоваться ранее обустроенными пешеходными переходами, соблюдая правила дорожного движения», ­- пояснил начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Он подчеркнул, что светофоров на развязке не будет, поэтому пересекать ее по диагонали нельзя, все переходы вынесены за пределы кольца.

«После нанесения дорожной разметки и установки знаков жителям дополнительно расскажем и объясним, как будет организована постоянная схема движения», - добавил Вадим Астафьев.

Что касается развязки в целом, то подрядчик уже сделал основание дороги, обустроил нижний слой дорожного покрытия, переложил инженерные коммуникации, сети связи, ливневую канализацию, перечислили в пресс-службе мэрии.