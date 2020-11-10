В семи районах области сменился оператор по обращению с мусором

10.11.2020 | 15:23

В Южной зоне Пензенской области сменился региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Южная зона включает Колышлейский, Малосердобинский, Каменский, Белинский, Бековский, Тамалинский и Сердобский районы. В июле 2018 года регоператором в ней стала компания «Вторма+». Это произошло в преддверии того, что с января жители области начали платить за вывоз ТКО.

Однако в марте 2019-го на одном из центральных российских каналов ООО «Вторма+» назвали мутным. «Один сотрудник, сумма (контракта. - Прим. ред.) - более 4 млрд рублей», - уточнил телеведущий. При этом на экране был показан размер уставного капитала организации - 14 000 рублей.

В свою очередь в компании объяснили, что размер уставного капитала не является основной характеристикой деятельности регоператора, и поделились планами по строительству трех мусоросортировочных комплексов и четырех перегрузочно-сортировочных станций, а также реконструкции трех полигонов ТБО.

В июле 2019-го возмущенные жители Каменки стали публиковать в соцсетях фотографии переполненных мусорных контейнеров и гор отходов рядом с ними. Каменцы пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву, и он поручил главе района обеспечить работу регоператора. «Победил - будь добр, выполни свои обязательства или верни деньги гражданам!» - потребовал глава региона.

В декабре 2019-го выявилось еще одно нарушение: «Вторма+» заключила в Сердобском районе договор подряда на сбор и вывоз коммунальных отходов с МУП «ЖКХ Мещерского сельсовета», однако денег за свои услуги организация в полном объеме не получила. Долг «Вторма+» составил более 300 тысяч рублей. Он был погашен только после вмешательства прокуратуры.

В итоге ООО «Вторма+» лишилось статуса регоператора Южной зоны в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

5 ноября 2020 года в Управлении ЖКХ и ГЗН Пензенской области рабочая комиссия подвела итоги по определению нового регионального оператора. На участие в конкурсе была подана единственная заявка - от ООО «Экопром».

«Рассмотрев документы, комиссия приняла решение о соответствии этой компании требованиям и необходимости заключения соглашения», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.