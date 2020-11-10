В Пензе полицейским вручили награды в честь профессионального праздника

10.11.2020 | 20:57

Награды, благодарности, новые звания - представители УМВД России по Пензенской области приняли поздравления в честь профессионального праздника.

В День сотрудника органов внутренних дел страны начальник управления генерал-майор Сергей Щеткин поблагодарил подчиненных за то, что справляются с поставленными задачами, ежедневно несут нелегкую службу.

«Мы свой шаг, когда пришли сюда, сделали осознанно, поэтому уже были готовы к этому и нас ничего не должно пугать. От всей души - с праздником вас и дай бог вам всем здоровья», - отметил он.

На торжественной церемонии начальник регионального УМВД вручил награды за высокие достижения в работе и отличную службу особо отличившимся полицейским.

Долгие годы праздник носил название День милиции. В 2011 году указом президента он был переименован и стал Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.