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Общество

В Пензе полицейским вручили награды в честь профессионального праздника

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Награды, благодарности, новые звания - представители УМВД России по Пензенской области приняли поздравления в честь профессионального праздника.

В День сотрудника органов внутренних дел страны начальник управления генерал-майор Сергей Щеткин поблагодарил подчиненных за то, что справляются с поставленными задачами, ежедневно несут нелегкую службу.

«Мы свой шаг, когда пришли сюда, сделали осознанно, поэтому уже были готовы к этому и нас ничего не должно пугать. От всей души - с праздником вас и дай бог вам всем здоровья», - отметил он.

На торжественной церемонии начальник регионального УМВД вручил награды за высокие достижения в работе и отличную службу особо отличившимся полицейским.

Долгие годы праздник носил название День милиции. В 2011 году указом президента он был переименован и стал Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

много не пейте, пьяными за руль не садитесь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы свой шаг, когда пришли сюда, сделали осознанно, поэтому уже были готовы к этому и нас ничего не должно пугать
Загадочная фраза. Надо будет запомнить.

Гость||

А салмин где?

Гость||

Зачем нам это знать?

Гость||

Гость писал(a):

много не пейте, пьяными за руль не садитесь
ИМ можно . Там все свои.

Гость||

Почему Щёткин без маски?

Имя: Гость
Комментарий:

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