Сетевое издание|18+|Вторник|10 ноя 2020|15:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе хотят снимать с рейсов автобусы с пассажирами без масок

Печать

Во вторник, 10 ноября, на совещании в правительстве Пензенской области шла речь о соблюдении мер безопасности в условиях эпидемии коронавируса.

В частности, врио председателя правительства Николай Симонов напомнил о масочном режиме, действующем в регионе.

«Необходимо органам исполнительной власти совместно с правоохранительными органами, прокуратурой, Роспотребнадзором активизировать работу. Масочный режим должен неукоснительно соблюдаться в торговых центрах, в общественном транспорте и иных общественных местах», - нацелил он.

Особое внимание на совещании уделялось игнорированию мер профилактики в общественном транспорте. Так, в областном центре проходят рейды: представители органов власти, сотрудники полиции проверяют, надеты ли маски на людей в автобусах, троллейбусах и маршрутках. В Пензе за сутки составлено 100 протоколов на нарушителей.

«Николай Симонов поручил выработать механизм снятия с маршрутов автобусов, в которых нарушается масочный режим и допускается нахождение без защитных средств водителя и пассажиров», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

О том, что более 55% жителей Пензенской области не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах, днем ранее сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Она предложила усилить режим ограничений для снижения риска распространения коронавируса в Сурском крае и еще нескольких регионах страны.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Троллейбусы надо снимать в первую очередь, ну и автобусы тоже. На маршрутки это распространяться не должно.

Гость||

Толку, когда проверяющие заходят, дисседенты достают маски и надевают. Все остальное время без маски ездят. Их нужно просто высаживать.

Гость||

Справедливая цена за проезд 67₽. В эту стоимость включть и выдавать маску

Гость||

Гость писал(a):

Толку, когда проверяющие заходят, дисседенты достают маски и надевают. Все остальное время без маски ездят. Их нужно просто высаживать.
НУЖНА МАСОЧНАЯ МИЛИЦИЯ.

Гость||

Мдяяя.. когда государство не в силах помочь своим гражданам, потому что у него нет средств на эту помощь, так как все средства давно разворованы государством и лицами к нему приближенными, то остается только один способ помощи - одеть всех в маски. А потом кричать - мы же вас заставляли носить маски, вы не послушались, вот теперь и вымираете

Гость||

Гость писал(a):

НУЖНА МАСОЧНАЯ МИЛИЦИЯ.
Да!!! И содержать ее за счет масочного налога на граждан!

Гость||

Что утром ,что вечером,66 маршрут,водитель всегда!!!!без маски,а у кондуктора,на подбородке.Впервые дни,кондуктор,хотябы говорила оденьте маску и большинство доставало их из широких штанин,а сейчас всем фиолетового,что мне может сказать кондуктор,которая сама без маски.В ТЦ всё-таки построже,продавцы всем входящим говорят оденьте маску,без маски не обслуживаем,т.к.их наказывают рублем,СБ смотрит в камеры и штрафуют,так же и на кондитерской,только в зарплату узнаешь по штрафам сколько часов ты пробыл без маски.А в автобусах кондуктора лишь бы проезд оплатили,побольше билетов продать,а то что 80% без масок и все чихают и кашляют ей плевать

Гость||

Гость писал(a):

маршрут,водитель всегда!!!!без маски
Откуда токо вылазят такие болезные с комментами. Из глухой тайги чтоле ? Водители вообще, сидят отдельно от пассажиров, и согласно рекомендациям ВОЗ, таким образом имеют социальную дистанцию. Вот часть бездельников и стукачей, скоро убивать друг друга начнут в панике. Власти ещё убивать друг друга не призвали ? А то тут уже вон готовые есть палачами быть.

Гость||

Гость писал(a):

Справедливая цена за проезд 67₽. В эту стоимость включть и выдавать маску
67 было раньше. Теперь я передумал, и считаю, что для всех вас будет справедливая цена 82 рубля.

Гость||

Гость писал(a):

Троллейбусы надо снимать в первую очередь, ну и автобусы тоже. На маршрутки это распространяться не должно.
Закрыть всё. А чо? Зачем все эти людишки вообще едут в общтранспорте ? Одураченные ношением масок и самоизоляцией, ну вымрут быстрее, всё пенсфондам экономия.

Гость||

Гость писал(a):

все чихают и кашляют ей плевать
Если вы больная, особенно на голову, то зачем вам ехать куда то ? Как вы можете что то кушать ???!!! Ведь эти продукты делали люди ! Они их - трогали, на них смотрели. Как вы можете ещё жить !?! Вы , наверняка ещё и спите без маски ? Какой ужас! А вы знаете что вы наверняка выдыхаете на подушку болезнетворные микробы ? Немедленно наденьте респиратор. Спите только в одноразовом защитном костюме.! ешьте через маску.

Гость||

И так уехать невозможно, так они ещё снимать автобусы хотят! Это диверсия какая-то, совсем работать не хотят! Не за что и цену поднимать-качества услуг никакого!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

напомнил о масочном режиме, действующего в регионе.
Эй, редактура, вы в школе учились? Даже дети таких ошибок не делают. Позорище!

Гость||

Враги кругом!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.11.2020 13:50|

Гость писал(a):

Справедливая цена за проезд 67₽. В эту стоимость включть и выдавать маску

67 было раньше. Теперь я передумал, и считаю, что для всех вас будет справедливая цена 82 рубля.

прыдлогаю акруглить!

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте