В Пензе хотят снимать с рейсов автобусы с пассажирами без масок

10.11.2020 | 13:21

Во вторник, 10 ноября, на совещании в правительстве Пензенской области шла речь о соблюдении мер безопасности в условиях эпидемии коронавируса.

В частности, врио председателя правительства Николай Симонов напомнил о масочном режиме, действующем в регионе.

«Необходимо органам исполнительной власти совместно с правоохранительными органами, прокуратурой, Роспотребнадзором активизировать работу. Масочный режим должен неукоснительно соблюдаться в торговых центрах, в общественном транспорте и иных общественных местах», - нацелил он.

Особое внимание на совещании уделялось игнорированию мер профилактики в общественном транспорте. Так, в областном центре проходят рейды: представители органов власти, сотрудники полиции проверяют, надеты ли маски на людей в автобусах, троллейбусах и маршрутках. В Пензе за сутки составлено 100 протоколов на нарушителей.

«Николай Симонов поручил выработать механизм снятия с маршрутов автобусов, в которых нарушается масочный режим и допускается нахождение без защитных средств водителя и пассажиров», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

О том, что более 55% жителей Пензенской области не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах, днем ранее сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Она предложила усилить режим ограничений для снижения риска распространения коронавируса в Сурском крае и еще нескольких регионах страны.