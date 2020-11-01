В сотне автобусов Пензы проверили ношение пассажирами масок

01.11.2020 | 18:12

Представители мэрии, полиция, волонтеры - все встали на защиту здоровья горожан. Для этого они проникают в общественный транспорт, несколько смущая пассажиров своим строгим видом.

«Проверка масочного режима. При проезде в общественном транспорте все граждане обязаны соблюдать правила ношения лицевых масок. За неисполнение требований вы можете быть привлечены к административной ответственности. Штраф по статье 26.1 от одной до тридцати тысяч рублей», - разъяснил один из контролеров.

Волонтеры раздавали пассажирам листовки и просили использовать в общественных местах средства индивидуальной безопасности: маски, перчатки, антисептики.

За последнее время в ходе рейдов проверено более сотни единиц общественного транспорта. Борьба за соблюдение пассажирами масочного режима продолжается.