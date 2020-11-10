Пензенцы отреагировали на первый снег, выпавший в городе

10.11.2020 | 18:56

Защекотал нос пока еще робкий морозец. Под утро кое-где появился лед и выпал первый снег. Правда, белым холодным одеялом укрылись не все улицы Пензы, да и лежало оно недолго. Днем температура воздуха пока плюсовая, но начало перехода к иному жизненному циклу положено.

Снег принимался идти в течение всего дня. Он неожиданно начинался, и так же внезапно осадки прекращались.

«Не дождусь никак. Уже середина ноября, а мы все без снега, без зимы. Одежда есть, а окна пластиковые, заклеивать не надо», - рассказал прохожий.

«Две недели назад резину поменял у машины. Чаще стараюсь в лес ходить на прогулку», - отметил пензенец.

«Ждем зимы. Сегодня первый снег выпал - ой прямо радости! И дети рады, и мы», - поделилась горожанка.

Не до веселья коммунальным службам. Они выкатывают сани, которые готовили летом. Муниципальное предприятие «Пензадормост» во всеоружии ждет снегопадов и обледенения дорог общего пользования.

«Техника в строю, техника дежурит ежедневно - от 25 до 30 единиц. Все необходимые материалы для обработки дорог заготовлены», - сообщил заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

Зима в регион каждый год приходит по-разному. Снег может выпасть лишь под Новый год, а бывает, что в ноябре сугробы по колено, как это было в 2011-м. 10-го числа не поздоровилось автомобилистам и коммунальщикам - город завалило.