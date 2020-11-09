Пензенцы могут бесплатно восстановиться после коронавируса

09.11.2020 | 20:21

С постковидными пациентами начали работать пензенские психотерапевты. С каждым днем количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличивается. Растет и число выздоровевших. Но, по словам специалистов, даже после получения отрицательных результатов теста и при полном отсутствии симптомов люди могут иметь проблемы со здоровьем.

«Несмотря на то что у них заканчивается больничный лист и происходит положительная динамика при компьютерной томографии легких или у них нормализуются показатели крови, они испытывают такую слабость и нарушение трудоспособности, что практически не могут приступить к работе», - сообщила заведующая 3-м отделением областной психиатрической больницы Олеся Кибиткина.

Занимаются с такими пациентами в центре реабилитации областной психиатрической больницы имени Евграфова. У многих переболевших чумой XXI века сохраняется нарушение дренажной функции легких. Для них медиками была разработана специальная восстановительная программа.

«Повышается количество эритроцитов, которые свободно могут захватить кислород и разносить его по всем тканям», - рассказала врач-физиотерапевт Елена Уланова.

Пациенты получают общеукрепляющую, медикаментозную терапию, расширенный комплекс физиотерапевтического лечения.

«Хорошо себя чувствую, очень приятные ощущения», - отметила одна из них.

Под руководством инструктора люди занимаются лечебной физкультурой. При заболевании коронавирусом самым уязвимым органом человека оказываются легкие. Поэтому дыхательной гимнастике уделяется особое внимание.

Лечение полностью бесплатное. В связи с пандемией руководство центра значительно упростило процедуру подачи документов на госпитализацию. Теперь достаточно лишь выписки из истории болезни, которая подтверждает, что человек перенес COVID-19.