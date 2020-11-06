В Кузнецке на благоустройство дворов и скверов направят более 13 млн руб.

06.11.2020 | 11:01

13 млн рублей получил Кузнецк из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды в 2021 году. Еще 131,3 тыс. выделил на эти цели бюджет Пензенской области. Из городской казны на благоустройство направлено 3,85% от общей суммы полученных субсидий (525,8 тыс. рублей).

В городе уже составлен перечень объектов, на которые пойдут эти деньги.

Капитальный ремонт двора и проездов к нему запланирован на улице Рабочей, 236а. Здесь отремонтируют асфальт, установят бордюры и светильники. Если жители согласятся внести свою лепту, то появятся детская и спортивная площадки.

Такие же работы запланированы на улице Осипенко, 42. При финансовом участии жильцов им могут обустроить площадку для сушки белья.

Также в перечень вошли скверы имени А. М. Горького в районе школы № 14 и имени А. С. Пушкина в районе жилого дома № 238 на улице Ленина. Они входят в программу второго этапа благоустройства центральной части Кузнецка, сообщили в пресс-службе администрации города.