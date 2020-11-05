Пензенцам напомнили о наказании за пьяное вождение

05.11.2020 | 18:17

Одни отмечали День народного единства, другие работали над тем, чтобы последствия праздничных гуляний не отразились на ситуации на дорогах области. 3 и 4 ноября сотрудники пензенской Госавтоинспекции проводили профилактические мероприятия с целью предотвращения ДТП. В итоге выявили 35 человек, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

«В очередной раз напоминаем водителям: в случае употребления алкогольных напитков или сильнодействующих препаратов управлять транспортным средством категорически запрещено и очень опасно не только для вас, но и для других участников дорожного движения», - сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

За данное нарушение действующим законодательством предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.