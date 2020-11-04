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Общество

Перечислены места в Пензе для работы над безопасностью движения

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В администрации Пензы перечислили работы над повышением безопасности дорожного движения, запланированные на 2021 год.

Будут ликвидированы места концентрации ДТП на перекрестках улиц Суворова - Урицкого, Баумана - Отдельной, Терновского - Терешковой, Куйбышева - Чкалова, на отрезке улицы Луначарского между домами № 3а и 1г, на улицах Урицкого, 6, Аустрина, 160, 40 лет Октября между домами № 38 и 39.

Возле нового корпуса лицея № 2 на улице Шевченко и школы № 65 на Силикатной, а также на межквартальных дорогах в районе улицы Антонова, 9 и 49, будут установлены дорожные знаки, светофоры, искусственные неровности у переходов, пешеходные ограждения.

Установка консольных опор, дублирование дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью и их замена на знаки на щитах со световозвращающей поверхностью запланированы на улице Карпинского, 159, 171, и напротив дома № 15 в 2-м проезде Яблочкова, на улице Терновского - в районе ТЦ «Терновский куст», остановки «Терновский мост», на перекрестках с Волжской улицей и с 3-м проездом Терновского.

«Аналогичные меры предпримут на перекрестках улицы Окружной с Чебышева и Курской, в районе Октябрьского сада, ТЦ «Моя родня» и спорткомплекса «Дизель-Арена», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Итак одни пробки, так они еще больше решили людям гайки затянуть. Сами,кто это придумал ездиют с мигалками и плевать хотели на неудобства. Дороги широкие и подземные и надземные переходы надо строить, а не мешать движению.

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