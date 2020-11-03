Житель Мордовии с квадрокоптером пытался доставить телефоны в ИК-5

03.11.2020 | 11:23

В Пензе предотвращена доставка крупной партии запрещенных предметов в исправительную колонию № 5 строгого режима, расположенную на улице Пушанина.

21-летний мужчина, используя квадрокоптер, попытался переправить в учреждение 31 сотовый телефон и комплектующие к ним. Однако сотрудники колонии и представители областного управления МВД России пресекли незаконные действия.

«В отношении жителя Мордовии, который является организатором канала поставки запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Согласно действующему законодательству, мужчине грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

«Сотрудники всех подразделений исправительных учреждений нацелены на серьезную и системную деятельность по пресечению попыток доставки запрещенных предметов», - прокомментировал произошедшее врио начальника регионального управления ФСИН Максим Каминский.