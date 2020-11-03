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Общество

В Пензе всех желающих пригласили написать этнографический диктант

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Знания о народах, проживающих в России и на территории Пензенской области, о межнациональном мире и согласии - все это должен выявить Большой этнографический диктант. В городе он проходит в музее И. Н. Ульянова, на выставочной площадке «Мир пензенских сословий: семья и быт XIX начала XX веков».

В тестах приняли участие представители национально-культурных автономий региона.

«С чего начинают устанавливать ненецкий чум в тундре?» Я считаю, что установка любого жилища начинается с сооружения очага, а потом вокруг него уже ставят все остальное. Казаки были первооткрывателями, первопроходцами, поэтому должны знать это», - рассказал атаман пензенского казачества Евгений Пучков.

«В одном из районов Пензенской области проживает особая группа русского народа» - для меня это достаточно загадочный вопрос, мне пришлось напрячься и подумать. Я думаю, что это Вадинский район. Надо будет поискать в интернете информацию подробную. Тем хороша эта акция, что позволяет нам задавать себе вопросы, что-то узнавать новое», - отметил представитель эрзяно-мокшанской национально-культурной автономии г. Пензы Николай Стенькин.

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» продлится до 8 ноября. К участию в нем приглашаются все желающие, кому небезразлична судьба народов, населяющих Россию.

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