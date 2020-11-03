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Общество

Шествие пензенских бойцов покажут на экранах на празднике в Самаре

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Пензенские парадные расчеты покажут на торжественном шествии «Запасная столица», которое состоится в седьмой раз в ноябре в Самаре. На этот раз участвовать в нем будет только боевая техника - ни военных реконструкторов, ни армейские подразделения, ни детские военно-патриотические движения не приглашали. Но праздник состоится.

«Все парадные расчеты, которые готовились, из Приволжского федерального округа, из других регионов России пройдут в формате видеосъемки и будут демонстрироваться там на экранах. Мы выражаем солидарность, мы готовились и участвуем», - пояснил начальник регионального штаба движения «Юнармия» Вячеслав Старшев.

На Юбилейной площади записали сводный парадный расчет «Юнармии» и военно-патриотическое объединение «Вымпел». Тренировались четыре дня.

«У нас есть правофланговый (это я) - основной человек, который держит строй, чтобы он не уходил вправо-влево и чтобы люди не шатались посередине в строю. Идет как обычный шаг, но с отмашкой: ногу нужно тянуть выше, носок тоже нужно тянуть и ставить ногу на полную стопу», - рассказал воспитанник военно-патриотического объединения «Вымпел» Константин Сатаров.

Демонстрация видео пензенского парада на большом экране в Самаре состоится 7 ноября.

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Гость||

Вот они и есть настоящий путинюгенд!

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