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Общество

В Заречном ВАЗ стал препятствием для проезда пожарной машины

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В Заречном сотрудники ГИБДД и МЧС провели очередной рейд по дворам, выявляя автомобили, мешающие проезду спецтехники.

Комиссия побывала на трех улицах: Светлой, Ленина и Зеленой. Проверка проводилась с помощью пожарной цистерны, которая экспериментировала - может подъехать к дому или нет.

«Такие рейды проходят регулярно - примерно раз в две недели. Водителям объясняют, что из-за неправильно припаркованной машины спецавтомобиль не сможет оперативно подъехать к месту возгорания. Безусловно, подобная профилактика дисциплинирует водителей и повышает их сознательность», - пояснила начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей СУ ФПС № 22 МЧС России Светлана Стульникова.

У дома № 18 на улице Ленина препятствием движению цистерны стал ВАЗ-2112. Сотрудники МЧС провели с владельцем автомобиля беседу, а стражи порядка составили протокол, сообщает портал «Заречье сегодня».

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Источник — фото ЦППиОС
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Гость||

Да какой толк от очередных рейдов, этот двор они все равно расширить не смогут. В каждой статье одно и тоже.

Имя: Гость
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