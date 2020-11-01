В Кузнецке объявили конкурс на украшение учреждений к Новому году

01.11.2020 | 09:56

В Кузнецке определились со сроками проведения конкурса на лучшее оформление учреждений, предприятий и организаций к Новому году - он пройдет с 16 по 21 декабря. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Сергей Златогорский.

Конкурсантам предлагается продумать оригинальное декоративное освещение и праздничное украшение фасадов зданий и территорий. Для этого можно использовать иллюминацию, светотехнические средства и композиции из них, гирлянды, в том числе в виде сеток, светодинамические конструкции.

Украшениями могут стать декоративные панно и поздравительные плакаты. Можно использовать надувные, ледовые и снежные объемные фигуры, скульптуры, новогодние елки. Приветствуется архитектурная подсветка зданий и сооружений.

«Победителей конкурса определят среди промышленных предприятий, торговых центров, субъектов малой торговли, организаций общепита, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты и образования, а также детских садов. Итоги конкурса будут подведены 22 декабря. Победителям вручат благодарственные письма администрации Кузнецка», - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В Пензе на подготовку улиц и площадей к празднику из бюджета выделят свыше 2 млн рублей. На них установят большую и маленькие елки на площади Ленина, заменят шары и гирлянды, отремонтируют светодиодную композицию «Олени», а также установят горки во всех районах города.

30 октября на сессии Пензенской гордумы один из депутатов выступил против украшения города. В качестве аргумента он привел рекомендацию Роспотребнадзора не проводить массовые мероприятия, поэтому не стоит тратить средства. Однако это мнение не нашло поддержки у большинства коллег депутата.