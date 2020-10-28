Сетевое издание|18+|Среда|28 окт 2020|20:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Причиной отключения воды в Арбекове стала врезка в трубу

Печать

Не всех жителей дальнего Арбекова коснулось отключение холодной воды. На входах в дома висели объявления о том, что в среду утром будет прекращена ее подача.

Однако пензенцы не толпились у ларьков, торгующих чистой питьевой влагой, не поступали и заявки в ресурсоснабжающую организацию на подвоз технической жидкости для бытовых нужд. В привычном режиме работали общеобразовательные организации и дошкольные учреждения.

«Говорили, что отключат, но вода есть. В садике сказали, что детей можно не забирать», - рассказала горожанка.

Спортивные объекты подготовились к возможному отключению. Например, в «Буртасах» сделали необходимый запас, наполнив не бассейн, а специальный резервуар. Подстраховались и в медицинских учреждениях: в больнице имени Г. А. Захарьина, в онкологическом диспансере и так далее.

В общем, нигде отсутствие жидкости в кранах не предполагало коллапса. А вода исчезла не утром, как обещали, а после обеда. Включить ее должны до полуночи. Причина - не аварийные работы, а врезка в трубу, которую проводит строительная организация.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причиной отключения воды в АрбековЕ стала врезка в трубу
Правильно: "Причиной отключения воды в АрбековО стала врезка в трубу"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не всех жителей дальнего АрбековА коснулось отключение холодной воды.
Не всех жителей дальнего АрбековО.

Гость||

А в Чикаге в столкновении с полицией пострадал чёрный

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте