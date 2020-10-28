Причиной отключения воды в Арбекове стала врезка в трубу

28.10.2020 | 20:00

Не всех жителей дальнего Арбекова коснулось отключение холодной воды. На входах в дома висели объявления о том, что в среду утром будет прекращена ее подача.

Однако пензенцы не толпились у ларьков, торгующих чистой питьевой влагой, не поступали и заявки в ресурсоснабжающую организацию на подвоз технической жидкости для бытовых нужд. В привычном режиме работали общеобразовательные организации и дошкольные учреждения.

«Говорили, что отключат, но вода есть. В садике сказали, что детей можно не забирать», - рассказала горожанка.

Спортивные объекты подготовились к возможному отключению. Например, в «Буртасах» сделали необходимый запас, наполнив не бассейн, а специальный резервуар. Подстраховались и в медицинских учреждениях: в больнице имени Г. А. Захарьина, в онкологическом диспансере и так далее.

В общем, нигде отсутствие жидкости в кранах не предполагало коллапса. А вода исчезла не утром, как обещали, а после обеда. Включить ее должны до полуночи. Причина - не аварийные работы, а врезка в трубу, которую проводит строительная организация.