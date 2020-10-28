Кузнечанам рассказали, кому стоит ждать повышения зарплаты

28.10.2020 | 09:26

Начальник управления финансов города Кузнецка Игорь Фролов на совещании в местной администрации рассказал, кому стоит ждать повышения зарплаты.

По его словам, доход вырастет только у тех работников, которые относятся к сферам образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

«Всех остальных повышение заработной платы в 2021 году просто не касается по факту. Увеличения заработной платы не будет. Увеличение будет в 2022-2023 году по 4% соответственно. Поэтому даже вопросы эти не задавайте», - обратился он к собравшимся на совещании.

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский пояснил, что финансовая ситуация сейчас сложная.

«Замена аппаратуры, того же томографа - это все стоит десятки миллионов рублей. Каждая вот эта штуковина - 10 млн и больше. Деньги пойдут туда. Все, сейчас проблема обозначилась: нужны кадры медицинские, нужны дополнительные места, нужно техническое оснащение», - высказался он, имея в виду борьбу с распространением коронавируса.