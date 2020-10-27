В Пензе подходит к концу второй этап реконструкции детской больницы

27.10.2020 | 16:55

В Пензе завершается реконструкция областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Здание 1974 года постройки закрыли летом 2019-го. На его модернизацию за два года было направлено более 576 млн рублей, из которых 530 млн - из федерального бюджета.

Ремонт проходил в несколько этапов. Сначала реконструкции подвергся главный корпус. В нем разместили отделения плановой и экстренной хирургии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, оториноларингологии. Кроме того, строители расширили отделение функциональной диагностики.

Сейчас завершается второй этап. Он включает в себя капитальный ремонт акушерского корпуса с устройством теплого перехода. Планируется, что его введут в эксплуатацию до конца текущего года.

Сейчас в уже действующих корпусах проходят лечение дети разных возрастов. По словам главврача больницы Максима Баженова, проводится полный спектр исследований, идет поставка нового оборудования, отделения готовы к оказанию помощи.

«Мы можем дополнительно увеличить плановую госпитализацию на 50 процентов. Безопасность детей в плановых отделениях строго соблюдается, все противоэпидемические меры, включая изоляцию и дистанцирование, принимаются, обеспечены необходимые условия для пребывания мам и детей. Дети с инфекционными заболеваниями изолированы от всех остальных», - уточнил Максим Сергеевич.