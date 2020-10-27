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Общество

В Кузнецке увековечат память медиков, умерших из-за COVID-19

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В понедельник, 26 октября, на оперативном совещании в администрации Кузнецка шла речь о людях в белых халатах, жизнь которых унес коронавирус.

«Есть факты, когда медработники погибали фактически на боевом посту. В Пензе много такого. В связи с работой по теме ковида они сами заболевали и умирали. У нас тоже несколько фактов смерти в городе есть», - констатировал мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Он дал задание подчиненным проанализировать сложившуюся ситуацию.

«Если это связано с ковидом (с точки зрения работы), то надо вместе с руководителями медучреждений разобраться, все это дело как-то описать, чтобы можно было увековечить.

Понятно, что многие заболевают - врач, не врач, кто-то умирает. Но если это связано с исполнением своего профессионального долга - это уже другая оценка, другой подход», - отметил глава администрации.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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