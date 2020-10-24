Жители Зари смогут задать вопросы прокурору на горячей линии

24.10.2020 | 20:15

Пожаловаться на проблемы жители ветхого и аварийного жилья смогут в правоохранительные органы. Прокуратура Октябрьского района организует горячую линию по вопросам переселения граждан. Пензенцам предлагают позвонить и рассказать о нарушениях в законодательстве, в том числе касающихся качества предоставляемых помещений.

«Телефоны горячей линии в городе Пензе: 32-98-00, 32-98-90. Она будет работать с 26 по 30 октября (с 9:00 до 18:00)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Множество обращений наверняка поступит от жителей микрорайона Заря. В «Наших новостях» 11 канал не раз рассказывал о проблемах, с которыми столкнулись вынужденные переселенцы. Больше всего нареканий вызывает состояние восьми строений.

Зимой 2020 года люди жаловались на качество квартир главному прокурору области. Сергей Никитин собирать пожитки не желал, хотя все стены в трещинах - и в комнате, и на кухне.

«Нет, мне здесь нравится. А переехать - это опять волокита, опять все сначала, опять деньги», - отмечал житель дома № 110 на ул. Новоселов.

Несмотря на многочисленные жалобы граждан, специальная комиссия признала спорные пятиэтажки пригодными для проживания. Однако в индивидуальном порядке некоторые собственники квартир сумели доказать обратное благодаря проведенной за собственный счет экспертизе.