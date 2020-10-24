Сетевое издание|18+|Суббота|24 окт 2020|20:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Жители Зари смогут задать вопросы прокурору на горячей линии

Печать

Пожаловаться на проблемы жители ветхого и аварийного жилья смогут в правоохранительные органы. Прокуратура Октябрьского района организует горячую линию по вопросам переселения граждан. Пензенцам предлагают позвонить и рассказать о нарушениях в законодательстве, в том числе касающихся качества предоставляемых помещений.

«Телефоны горячей линии в городе Пензе: 32-98-00, 32-98-90. Она будет работать с 26 по 30 октября (с 9:00 до 18:00)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Множество обращений наверняка поступит от жителей микрорайона Заря. В «Наших новостях» 11 канал не раз рассказывал о проблемах, с которыми столкнулись вынужденные переселенцы. Больше всего нареканий вызывает состояние восьми строений.

Зимой 2020 года люди жаловались на качество квартир главному прокурору области. Сергей Никитин собирать пожитки не желал, хотя все стены в трещинах - и в комнате, и на кухне.

«Нет, мне здесь нравится. А переехать - это опять волокита, опять все сначала, опять деньги», - отмечал житель дома № 110 на ул. Новоселов.

Несмотря на многочисленные жалобы граждан, специальная комиссия признала спорные пятиэтажки пригодными для проживания. Однако в индивидуальном порядке некоторые собственники квартир сумели доказать обратное благодаря проведенной за собственный счет экспертизе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Хе...рли толку от них, все равно ничего не поменяется

Гость||

ну а что же не задать вопросик жильцам новых крупнощелевых домишек пусть по хохочут.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте