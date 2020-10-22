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Общество

В Кузнецке на отлов бездомных животных потратят больше 1 млн руб.

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В Пензенской области перераспределили бюджетные деньги, заложенные на организацию деятельности по обращению с безнадзорными животными.

Согласно постановлению регионального правительства, подписанному и. о. губернатора области Николаем Симоновым 14 октября, средства на отлов будут распределяться «исходя из фактической потребности в объемах финансового обеспечения по каждому муниципальному образованию».

Больше всего денег направят в Кузнецк. В 2021 на отлов животных там потратят 1 млн 82 тыс. 400 рублей. Столько же средств запланировано и на 2022-й. В 2020-м город получил на данные цели 541 тыс. 500 рублей.

В областном центре, напротив, финансирование мероприятий существенно уменьшится. Если в 2020 году Пенза получила 814 тыс. 700 рублей, то на 2021 и 2022 годы запланировано всего по 247 тыс. 600 рублей.

Кроме того, деньги на отлов бездомных животных в 2021 и 2022 годах направят в Лопатинский район. Из бюджета выделят по 26 тыс. 200 рублей.

Что касается остальных районов области, то финансирование данных мероприятий там останется без изменений.

Жителей Кузнецка проблема безнадзорных животных, в частности собак, беспокоит очень давно.

«В районе Минского рынка бегают бездомные собаки, разодрали уже не одну кошку, а ведь рядом школа, садик! Мы боимся за своих детей! Почему не предпринимаются никакие меры со стороны администрации?» - подобные обращения неоднократно появлялись в группе Кузнецка соцсети «ВКонтакте».

Также горожане сообщали об укусах бездомными псами и стаях, собирающихся у мусорных контейнеров.

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