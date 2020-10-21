В Пензе с начала года выявили более 1 000 нетрезвых водителей

21.10.2020 | 19:21

36 дорожно-транспортных происшествий случилось в Пензе в 2020-м по вине пьяных водителей. 2 человека погибли и 47 получили телесные повреждения.

С целью предотвращения подобных аварий Госавтоинспекция на постоянной основе проводит рейды по выявлению автомобилистов, находящихся в состоянии опьянения. Ни одно такое мероприятие не обходится без присутствия нарушителей правил дорожного движения.

«Напоминаем, что ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Сергей Потапов.

Тем не менее водителей, позволивших себе сесть за руль в состоянии опьянения, с начала года зарегистрировано более 1 000.