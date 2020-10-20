Жители области могут оплатить счета за газ дистанционно

20.10.2020 | 09:01

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» напоминает о том, что большую часть вопросов, связанных с расчетами за поставку газа, заключением договоров, можно решить удаленно, без посещения офисов.

Из-за сложной эпидемической обстановки поставщик порекомендовал своим клиентам максимально использовать дистанционные методы взаимодействия со специалистами компании с помощью телефонной связи или же электронной почты.

Контактную информацию с указанием номеров можно найти в специальных разделах на сайте организации (http://www.penzaregiongaz.ru/, http://www.penzaregiongaz.ru/about/structure), а также в квитанциях на оплату газа.

Для оплаты услуг и передачи показаний доступен сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Центральный офис компании, отделения по работе с населением и территориальные участки работают по обычному графику с соблюдением необходимых мер предосторожности.