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Общество

Жители области могут оплатить счета за газ дистанционно

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ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» напоминает о том, что большую часть вопросов, связанных с расчетами за поставку газа, заключением договоров, можно решить удаленно, без посещения офисов.

Из-за сложной эпидемической обстановки поставщик порекомендовал своим клиентам максимально использовать дистанционные методы взаимодействия со специалистами компании с помощью телефонной связи или же электронной почты.

Контактную информацию с указанием номеров можно найти в специальных разделах на сайте организации (http://www.penzaregiongaz.ru/, http://www.penzaregiongaz.ru/about/structure), а также в квитанциях на оплату газа.

Для оплаты услуг и передачи показаний доступен сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Центральный офис компании, отделения по работе с населением и территориальные участки работают по обычному графику с соблюдением необходимых мер предосторожности.

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