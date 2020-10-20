Жителей отдаленных пензенских сел обеспечили мобильной связью Tele2

20.10.2020 | 10:47

Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги совместного с областным правительством проекта по расширению сети на территории региона. Благодаря строительству объектов сотовой связи высокоскоростной интернет и качественные голосовые услуги стали доступны жителям 18 малых и отдаленных населенных пунктов 12 районов.

Пандемия коронавируса еще раз показала, что сегодня наличие связи и быстрого интернета - базовая потребность людей. Однако из-за особенностей рельефа или удаленности от больших магистралей некоторые населенные пункты области оказались фактически отрезанными от мира и лишенными множества возможностей, которые открывают современные цифровые сервисы.

Более того, из-за отсутствия мобильной связи местные жители даже не могли осуществить вызов экстренных служб.

«Один из примеров - школа в селе Топлом. Весной, когда начались карантинные ограничения, местные школьники перешли на удаленное обучение. Однако из-за отсутствия связи и интернета учитель вынужден был по стационарному телефону обзванивать всех учеников и с каждым проходить тему. Поскольку нельзя было проводить занятия в классах, педагоги нашли вот такой способ. После запуска базовой станции учителя и дети очень быстро освоили технологии и наладили комфортный образовательный процесс в Zoom и мессенджерах», - рассказал директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Юрий Камалов.

Совместный проект, целью которого было расширение сети на территориях с малой плотностью населения и сложным рельефом, реализовывался в Пензенской области впервые. Установка новых объектов связи коснулась Городищенского, Иссинского, Камешкирского, Кузнецкого, Лопатинского, Малосердобинского, Наровчатского, Неверкинского, Никольского, Сердобского, Сосновоборского и Шемышейского районов.

По завершении строительства более 17 000 жителей области получили доступ к мобильной связи и высокоскоростному интернету, а свыше 6 000 уже стали абонентами Tele2.

Общая стоимость проекта составила более 27 млн рублей. Около половины средств субсидировало областное правительство.

«Реализованный с мобильным оператором Tele2 проект - важный для нашей области опыт партнерства государства и бизнеса в сфере телекоммуникаций. Несомненно, подобное сотрудничество способствует цифровизации и экономическому росту региона, а также позволяет повысить качество жизни людей», - отметил врио начальника Управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

В планах Tele2 не останавливаться на достигнутом. Социально значимые проекты всегда имели особенное значение для компании, поэтому оператор продолжит работать над развитием сетей, ведь в регионе по-прежнему существуют населенные пункты, испытывающие значительные трудности с доступом к мобильной связи.

«К сожалению, в рамках одного проекта мы не смогли охватить все проблемные зоны. Однако у нас получилось наладить четкий и эффективный механизм работы с органами власти для решения проблем со связью на отдаленных территориях», - подчеркнул Юрий Камалов.