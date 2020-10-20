В области выявили 96 нарушений масочного режима в торговых точках

20.10.2020 | 09:56

В течение минувшей недели сотрудники областного министерства сельского хозяйства, полиции и управления Роспотребнадзора посетили 2 418 торговых объектов и выявили 96 нарушений режима повышенной готовности.

По факту 33 нарушений информация направлена в Роспотребнадзор для принятия мер в соответствии с законодательством.

«За отсутствие маски гражданин может быть либо предупрежден, либо оштрафован на сумму от 1 000 до 30 000 рублей. Кассира за обслуживание клиента, нарушающего масочный режим, могут оштрафовать на сумму от 10 000 до 50 000 рублей. Такой же штраф назначается и индивидуальному предпринимателю - владельцу точки. Для торговой организации штраф за это нарушение составит от 100 000 до 300 000 рублей», - предупредили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Предупреждение распространения коронавирусной инфекции в предприятиях торговли находится на постоянном контроле, добавили в министерстве.

17 октября чиновники и полицейские обследовали ряд торговых центров в Пензе и составили на посетителей пять протоколов по ст. 20.6.1 часть 1 КОАП РФ за нарушение масочного режима.

Кроме того, идут проверки граждан, которые получили официальное предписание главного санитарного врача находиться дома. Речь о тех, кто вернулся из-за границы, а также находился в контакте с больными COVID-19. За нарушение режима самоизоляции также грозит штраф.

Рейды по выявлению нарушителей масочного режима проходят и в общественном транспорте. Так, 18 и 19 октября в областном центре протоколы составили на семерых водителей.