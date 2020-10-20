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Общество

В области выявили 96 нарушений масочного режима в торговых точках

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В течение минувшей недели сотрудники областного министерства сельского хозяйства, полиции и управления Роспотребнадзора посетили 2 418 торговых объектов и выявили 96 нарушений режима повышенной готовности.

По факту 33 нарушений информация направлена в Роспотребнадзор для принятия мер в соответствии с законодательством.

«За отсутствие маски гражданин может быть либо предупрежден, либо оштрафован на сумму от 1 000 до 30 000 рублей. Кассира за обслуживание клиента, нарушающего масочный режим, могут оштрафовать на сумму от 10 000 до 50 000 рублей. Такой же штраф назначается и индивидуальному предпринимателю - владельцу точки. Для торговой организации штраф за это нарушение составит от 100 000 до 300 000 рублей», - предупредили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Предупреждение распространения коронавирусной инфекции в предприятиях торговли находится на постоянном контроле, добавили в министерстве.

17 октября чиновники и полицейские обследовали ряд торговых центров в Пензе и составили на посетителей пять протоколов по ст. 20.6.1 часть 1 КОАП РФ за нарушение масочного режима.

Кроме того, идут проверки граждан, которые получили официальное предписание главного санитарного врача находиться дома. Речь о тех, кто вернулся из-за границы, а также находился в контакте с больными COVID-19. За нарушение режима самоизоляции также грозит штраф.

Рейды по выявлению нарушителей масочного режима проходят и в общественном транспорте. Так, 18 и 19 октября в областном центре протоколы составили на семерых водителей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Хорошо хоть в своем авто можно без маски.....только одно бабло на уме у государства и чинушей-новый повод срубить полегкому, прикрывшись пандемией

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо хоть в своем авто можно без маски.....только одно бабло на уме у государства и чинушей-новый повод срубить полегкому, прикрывшись пандемией
Да, да, сосгласна!

Гость||

Сколько же в областном министерстве сельского хозяйства, полиции и управлении Роспотребнадзора бездельников! Им на своих рабочих местах делать нечего - шляются по городу. Не они ли разносят заразу?

Гость||

Какой хороший способ пополнять бюджет.

Гость||

Спокойнее граждане, усё законно...

Гость||

Гость|20.10.2020 10:26|

Гость писал(a):

Да, да, сосгласна!

Ну и дура.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.10.2020 10:18|

Хорошо хоть в своем авто можно без маски.....только одно бабло на уме у государства и чинушей-новый повод срубить полегкому, прикрывшись пандемией

+++++++++++++++

они себя не хотят проверить , по поводу разваленной медицины и не оказания даже первичной помощи? по поводы выполнения своих обязанночтей? они сами соблюдают масочный режим ? только фотки бесконечных заседаний и совещаний в инстаграмме!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.10.2020 10:26|

Гость писал(a):

Да, да, сосгласна!

Ну и дура.

Сегодня тебя особо "умный" ,надели в намордник(за твои же деньги), завтра поыесят ошейник, а послезавтра-цепь....Продалжай быть умным с верой в солнцеликого вождя

Гость||

Собакин московский подал пример. И мало того требует подчинения местных удельных князьков его величеству.

Гость||

В Кузнецке дети без соблюдения социальной дистанции между ними общались с космической станцией.

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня тебя особо "умный" ,надели в намордник
ой дурааак....

вас из пензы уже по районам развозят, в больницы класть некуда, а он все теории заговора придумывает. нет, этих глуповцев ничем не проймешь.

Гость||

А все заболевшие и умершие масок не носили или носили?

Гость||

Гость писал(a):

А все заболевшие и умершие масок не носили или носили?
До некоторых все никак не дойдет, что маска защищает окружающих, а не того кто ее носит.

Гость||

А шо такое масочный режим? Где он прописан? В каких законах о нем сказано? Што это за зверь такой?

Гость||

Гость|20.10.2020 10:38|

Гость писал(a):

Гость|20.10.2020 10:26|

Гость писал(a):

Да, да, сосгласна!

Ну и дура.

Сегодня тебя особо "умный" ,надели в намордник(за твои же деньги), завтра поыесят ошейник, а послезавтра-цепь....Продалжай быть умным с верой в солнцеликого вождя

Ну ты и извращенка. Не надо свои ролевые игры выкладывать на всеобщее обозрение

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Имя: Гость
Комментарий:

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